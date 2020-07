Kinderen voor straf opgesloten in hete auto: politie weet ze nog net te redden

Boze ouders sloten hun kinderen van 3 en 5 voor straf op in hun snikhete auto in het Franse plaatsje Serris bij Parijs. Zelf gingen ze boodschappen doen. Twee uur later haalde de politie de kleintjes bewusteloos uit de wagen.

Het koppel vond dat hun kroost zich ‘ondraaglijk’ gedroeg en ‘niet luisterde’. Daarom werden ze zaterdag rond 13 uur in de auto gezet. De deuren gingen op slot en de ramen bleven dicht. De wagen stond in de volle zon dus het werd al snel bloedheet.

De politie kreeg na enige tijd een melding van de beveiliging van het winkelcentrum. Rond 15 uur tikten agenten een ruitje in van de auto en wisten de kinderen te bevrijden. Ze waren bewusteloos en uitgedroogd. De kinderen zijn direct naar het ziekenhuis gebracht. Daar liggen ze nog steeds, maar ze zijn wel buiten levensgevaar.

De ouders keerden pas terug naar hun auto toen hun naam werd omgeroepen in het winkelcentrum. De politie heeft een onderzoek ingesteld.