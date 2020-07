De omgekeerde wereld: in deze paar landen zijn Amerikanen nog welkom

Ooit was het Amerikaanse paspoort een van de machtigste ter wereld, nu is het een van de beroerdste reisdocumenten die je kunt hebben. Sinds de coronacrisis zijn er welgeteld nog negen landen waar Amerikanen zonder restricties naar toe kunnen.

Hoe goed landen die Amerikaanse toerismedollars ook kunnen gebruiken, voorlopig blijven de meeste grenzen gesloten. Gaan ze wel open dan volgt vaak verplichte quarantaine of tenminste een negatieve coronatest.

Er zijn negen landen waar de Amerikaanse toerist nog steeds naar toe kan:

Albanië Dominicaanse Republiek Kosovo Malediven Mexico Noord-Macedonië Servië Tunesië Turkije.

Verder is er nog een handjevol kleine landjes, waar Amerikanen heen mogen reizen met een negatieve coronatest. Het Verenigd Koninkrijk is toegankelijk mits Amerikaanse bezoekers twee weken in quarantaine gaan.

Maar bijna de hele wereldkaart kleurt rood: Amerikanen zijn niet welkom.