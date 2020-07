Brabantse experts zien het somber in: “Het aantal ziekenhuisopnames gaat gewoon weer stijgen”

De coronaregels, we hebben er een beetje genoeg van. En dat is direct terug te zien in de besmettingscijfers. Hoogste tijd dus om de teugels weer aan te trekken, vinden twee experts in het AD.

“Veel mensen worden losser,” zegt Bart Berden, directeur van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Brabant. “We zien mensen feestjes inhalen, die tijdens de lockdown gepland stonden en bedrijven die hun werknemers weer oproepen om op kantoor te komen werken. Heel zorgwekkend.”

Directeur publieke gezondheid bij de GGD West-Brabant Annemieke van der Zijden vult aan: “Je ziet gewoon steeds meer kleine brandhaardjes. Op dit moment is het nog overzichtelijk, maar mensen moeten zich vanaf nu écht serieus aan de coronamaatregelen gaan houden.”

GGD’s en ziekenhuizen in Noord-Brabant rekenen op een toename van het aantal ziekenhuis- en ic-opnames in de komende weken. “Dat gaat gewoon gebeuren, dat is zo logisch als wat,” aldus Berden. “Ik kan me daar kwaad over maken. We zijn nog lang niet klaar met het inhalen van de reguliere zorg die niet door kon gaan door corona. We kunnen een tweede golf echt niet gebruiken.”

Klein lichtpuntje: Het virus slaat vooral binnen toe. “Buiten zien we niet of nauwelijks besmettingen”, vertelt Van der Zijden. Maar dat betekent ook dat de kans dat het virus in het najaar nog harder oplaait groter is. “Dat is precies waar we bang voor zijn,” aldus Berden.