‘Duitsland wil Europees tolsysteem opzetten’

Duitsland wil naar verluidt een Europese Unie-breed tolsysteem opzetten. Daardoor zouden rond 2029 bijna alle voertuigen in Europa bepaalde heffingen moeten betalen voor het gebruik van snelwegen. Dit meldt persbureau Reuters op basis van een ingezien ontwerpvoorstel van de Duitse minister van Verkeer, Andreas Scheuer.

Volgens ingewijden is de bewindsman van plan om ergens in de tweede helft van dit jaar met het plan naar buiten te komen. Duitsland is sinds 1 juli een half jaar voorzitter van de EU. Het is in Brussel gebruikelijk dat een land dat de voorzittershamer in handen heeft, met verschillende eigen voorstellen komt.

De details van het plan zijn nog onbekend. Met het systeem waarbij auto's betalen voor de afstanden die ze afleggen op wegen, mogelijk als een soort kilometerheffing, zou Duitsland zich willen inspannen om het klimaat te beschermen. Maar het voorstel is ook bij de Oosterburen niet onomstreden. Bronnen vertelden aan Reuters dat sommige Duitse ministeries voorlopig liever niet over het project willen spreken. Ook bij de Duitse sociaal-democraten (SPD), waarmee bondskanselier Angela Merkel in een coalitie zit, ligt de wegentol gevoelig.