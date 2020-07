Engeland en Oostenrijk scherpen mondkapjesbeleid aan

Inwoners van Oostenrijk en Engeland moeten vrijdag op meer plaatsen verplicht mondkapjes dragen. De autoriteiten hopen zo verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De nieuwe regels betekenen dat Oostenrijkers hun mond en neus voortaan ook moeten bedekken bij een bezoek aan supermarkten, postkantoren, bankfilialen en andere openbare gebouwen. In Engeland worden vergelijkbare maatregelen van kracht. Ook daar moeten mensen een mondkapje dragen bij bezoeken aan supermarkten en andere winkels. Schotland stelde dat eerder al verplicht. De mondkapjesplicht gold eerder al in het openbaar vervoer in Engeland en Oostenrijk. Ook op andere plaatsen in de wereld is het mondkapje bezig aan een opmars. In de Australische stad Melbourne is het dragen van dergelijke gezichtsbedekking sinds donderdag verplicht in de openbare ruimte.