Op vakantie naar land met code oranje? Dan vrije dagen opnemen voor quarantaine

Net nu we dachten weer op vakantie te kunnen, laait het virus weer op. Zolang een land code geel heeft kun je gerust gaan, maar wat doe je bij code oranje?

Het reisadvies is dan om thuis te blijven tenzij het strikt noodzakelijk is dat je gaat. Bij terugkomst wordt dringend geadviseerd om twee weken in quarantaine te gaan. Besluit je toch op vakantie te gaan dan is het onduidelijk of de werkgever je mag verplichten om vrije dagen op te nemen voor de quarantaine. Een woordvoerder van werkgeversorganisatie AWVN zegt daarover tegen de NOS: “Oranje is een schemergebied. Het is wachten op een rechtszaak zodat er duidelijkheid komt.”

Verplicht vrije dagen opnemen

Maar een rondgang van de NOS leert dat grote bedrijven daar toch iets anders in staan. Zij vinden dat een werknemer verplicht vrije dagen moet opnemen als de code al oranje was bij vertrek. Gold toen nog code geel, maar veranderde dat tijdens de vakantie dan zou de quarantaine je geen vrije dagen kosten.

Juridisch gezien is het lastig voor een werkgever om een werknemer te dwingen vrije dagen op te nemen. “Enerzijds mag de werkgever niet werknemers opdragen om vakantiedagen op te nemen, dat recht ligt geheel bij de werknemer,” begint advocaat arbeidsrecht Hermine Voûte. “Anderzijds hebben we in Nederland regels over goed werkgever- en werknemerschap. Als het bedrijf duidelijke richtlijnen had omtrent persoonlijke reizen en de werknemer zich daar niet aan houdt, of erger nog, erover liegt, dan bestaat de kans dat de werkgever gelijk krijgt.”