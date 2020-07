‘Mannen worden niet emotioneel arm geboren’

‘We hebben onze jongemannen verwaarloosd.’ Al zo’n vijfentwintig jaar lang houdt de Amerikaanse onderzoekster en bestsellerauteur Peggy Orenstein (58) zich bezig met genderkwesties. Ze heeft boeken geschreven over seksualiteit en relaties bij jonge vrouwen, waaronder de bestsellers Girls & Sex en Cinderella Ate My Daughter. In haar nieuwe boek richt ze zich voor het eerst op adolescente mannen.

Knack sprak met haar. Ze schrijft dat veel jonge mannen geen antwoord weten op de vraag waarom het fijn is om een man te zijn. ‘We lijken onze jongens wat te hebben verwaarloosd. Voor het zelfbewustzijn van meisjes proberen we zorg te dragen, voor opgroeiende jongens doen we dat niet. We moeten jonge mannen niet in het defensief dringen door hun mannelijkheid in een slecht daglicht te stellen. We moeten ze helpen om het goede in zichzelf te zien.’

“Onderzoek heeft aangetoond dat mannen die vasthouden aan klassieke rolpatronen een groter risico lopen op depressie en zelfmoord dan mannen met minder rigide genderopvattingen. Ze zijn vaker betrokken bij auto-ongevallen, pesterijen en seksuele misdrijven. Ze wassen zelfs minder vaak hun handen. Ze beschouwen dat als een zwakte, is dat niet ongelofelijk? Dat betekent dat starre genderopvattingen funest zijn voor mannen én voor vrouwen, en slecht voor de wereld, en bovendien kunnen ze ook nog de pandemie verergeren.”

“Enerzijds zijn de meeste jongens geëmancipeerder dan die van vorige generaties: ze beschouwen meisjes in hun klas of aan de universiteit als gelijkwaardig en ze hebben meisjes en jongens in hun vriendenkring die homoseksueel zijn. Tegelijk houden ze zich aan ideaalbeelden van de jaren vijftig. Een man moet dominant, atletisch gebouwd en welgesteld zijn, en vooral: een echte kerel laat geen gevoelens zien.”

“Jongens worden niet als emotioneel arme wezens geboren, maar hun omgeving heeft de neiging hun gevoelsuitingen als boosheid te interpreteren, zo blijkt uit experimenten. Jongetjes van vijf of zes jaar oud hebben deze boodschap al geïnternaliseerd en hebben andere gevoelens leren negeren.