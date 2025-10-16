ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

Media
door Peter Janssen
donderdag, 16 oktober 2025 om 10:38
bijgewerkt om donderdag, 16 oktober 2025 om 11:20
ANP-465999607
Een opvallend moment gisteravond in de finale van De Slimste Mens, waar zanger Blaudzun het opnam tegen D66-leider Rob Jetten. Toen presentator Herman van der Zandt vroeg: “Wat weet jij van Wierd Duk?”, begon Blaudzun voortvarend met twee juiste antwoorden: “Columnist” en “De Telegraaf”. Daarmee speelde hij direct veertig seconden weg bij zijn tegenstander.
Maar vervolgens koos Blaudzun, de artiestennaam van Johannes Sigmond, voor de aanval. “Hij is een wappie, hij is een fascist”, zei de zanger resoluut, terwijl Jetten zijn lachen nauwelijks in kon houden. Blaudzun probeerde daarna door te raden, met antwoorden als dat Duk regelmatig bij talkshows zit en een Nederlander is, maar die bleken niet juist of volledig. Uiteindelijk paste hij, maar niet zonder nog een laatste sneer uit te delen: “Wierd Duk is een… eh… extreemrechts figuur.”
Duk heeft zich eerder uitgesproken tegen dat label. In een interview met Nieuwe Revu zei hij: “Ik ben helemaal niet rechts, laat staan extreemrechts. Uiteindelijk zien de meeste mensen natuurlijk ook wel dat ik gewoon een hele normale journalist ben.”
Jetten wist vervolgens het winnende antwoord te geven: Duk is de partner van Fidan Ekiz.
Wierd Duk reageerde later via X op de uitspraken van Blaudzun. “Morgen maar eens kijken of we aangifte moeten doen”, schreef hij.
Bekijk hieronder de bewuste beelden op X:

Lees ook

De kans dat Bontenbal premier wordt, is dankzij de samenwerking tussen Wierd Duk en Dilan Yesilgöz verder gestegenDe kans dat Bontenbal premier wordt, is dankzij de samenwerking tussen Wierd Duk en Dilan Yesilgöz verder gestegen
De Telegraaf en Wierd Duk treuren over de ondergang van zwarte Zwarte PietDe Telegraaf en Wierd Duk treuren over de ondergang van zwarte Zwarte Piet
"Ik vind Wierd Duk een hele gepassioneerde racist.""Ik vind Wierd Duk een hele gepassioneerde racist."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

gandr-collage (18)

Matan en Avinatan: De gruwelverhalen uit de tunnels van Hamas

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading