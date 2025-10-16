Zien: Blaudzun haalt uit naar Wierd Duk in De Slimste Mens: ‘Hij is een wappie, hij is een fascist’

Een opvallend moment gisteravond in de finale van De Slimste Mens , waar zanger Blaudzun het opnam tegen D66-leider Rob Jetten. Toen presentator Herman van der Zandt vroeg: “Wat weet jij van Wierd Duk?”, begon Blaudzun voortvarend met twee juiste antwoorden: “Columnist” en “De Telegraaf”. Daarmee speelde hij direct veertig seconden weg bij zijn tegenstander.

Maar vervolgens koos Blaudzun, de artiestennaam van Johannes Sigmond, voor de aanval. “Hij is een wappie, hij is een fascist”, zei de zanger resoluut, terwijl Jetten zijn lachen nauwelijks in kon houden. Blaudzun probeerde daarna door te raden, met antwoorden als dat Duk regelmatig bij talkshows zit en een Nederlander is, maar die bleken niet juist of volledig. Uiteindelijk paste hij, maar niet zonder nog een laatste sneer uit te delen: “Wierd Duk is een… eh… extreemrechts figuur.”

Duk heeft zich eerder uitgesproken tegen dat label. In een interview met Nieuwe Revu zei hij: “Ik ben helemaal niet rechts, laat staan extreemrechts. Uiteindelijk zien de meeste mensen natuurlijk ook wel dat ik gewoon een hele normale journalist ben.”

Jetten wist vervolgens het winnende antwoord te geven: Duk is de partner van Fidan Ekiz.

Wierd Duk reageerde later via X op de uitspraken van Blaudzun. “Morgen maar eens kijken of we aangifte moeten doen”, schreef hij.

Bekijk hieronder de bewuste beelden op X: