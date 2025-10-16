Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Volgens Newsbeast.gr
heeft de koninklijke familie een tweede huis gekocht in Griekenland
. Ditmaal in de buurt van Athene
Het artikel van Newsbeast, (dat veel bezocht wordt en zelf zegt hoge journalsitiek normen te hanteren) meldt dat koning Willem-Alexander
en koningin Máxima neen tweede luxe woning in Griekenland hebben gekocht, ditmaal in Ekali, een welgestelde buitenwijk ten noorden van Athene.
Het pand, dat via Sotheby’s International Realty Greece zou zijn verworven, is volgens Griekse bronnen 1.489 m² groot en staat op een terrein van 5.535 m². De waarde wordt geschat op minstens 15 miljoen euro. Naast de hoofdruimten beschikt het domein over 904 m² aan bijgebouwen, waaronder garages, opslag, en een beveiligingscentrum. De koper zou ook de mogelijkheid hebben om een extra bijgebouw van 700 m² te realiseren.
De Griekse site beschrijft de aankoop als een uitbreiding van de langdurige band van het koninklijk paar met Griekenland. Hun eerste Griekse verblijf, de villa in Doroufi bij Porto Heli, werd in 2012 aangeschaft voor circa 4,5 miljoen euro, nadat zij hun huis in Mozambique hadden verkocht. Die villa ligt op een perceel van 4.000 m² met drie afzonderlijke woningen, twee zwembaden, een privéstrand en een kleine aanlegsteiger. Het dient als zomerse toevluchtsoord voor het gezin en wordt regelmatig genoemd in de Nederlandse pers vanwege de kostprijs en de timing tijdens de Griekse recessie.