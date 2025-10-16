ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griekse nieuwssite: Koning koopt tweede huis is Griekenland

Beroemd
door Pieter Immerzeel
donderdag, 16 oktober 2025 om 12:08
bijgewerkt om donderdag, 16 oktober 2025 om 12:17
ANP-327894097
Volgens Newsbeast.gr heeft de koninklijke familie een tweede huis gekocht in Griekenland. Ditmaal in de buurt van Athene
Het artikel van Newsbeast, (dat veel bezocht wordt en zelf zegt hoge journalsitiek normen te hanteren) meldt dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima neen tweede luxe woning in Griekenland hebben gekocht, ditmaal in Ekali, een welgestelde buitenwijk ten noorden van Athene.
EKALH2
Het pand, dat via Sotheby’s International Realty Greece zou zijn verworven, is volgens Griekse bronnen 1.489 m² groot en staat op een terrein van 5.535 m². De waarde wordt geschat op minstens 15 miljoen euro. Naast de hoofdruimten beschikt het domein over 904 m² aan bijgebouwen, waaronder garages, opslag, en een beveiligingscentrum. De koper zou ook de mogelijkheid hebben om een extra bijgebouw van 700 m² te realiseren.
De Griekse site beschrijft de aankoop als een uitbreiding van de langdurige band van het koninklijk paar met Griekenland. Hun eerste Griekse verblijf, de villa in Doroufi bij Porto Heli, werd in 2012 aangeschaft voor circa 4,5 miljoen euro, nadat zij hun huis in Mozambique hadden verkocht. Die villa ligt op een perceel van 4.000 m² met drie afzonderlijke woningen, twee zwembaden, een privéstrand en een kleine aanlegsteiger. Het dient als zomerse toevluchtsoord voor het gezin en wordt regelmatig genoemd in de Nederlandse pers vanwege de kostprijs en de timing tijdens de Griekse recessie.

Lees ook

Irene Moors had ooit 'date' met Willem-AlexanderIrene Moors had ooit 'date' met Willem-Alexander
Koning, Maxima en Alexia eten kapsalon in RotterdamKoning, Maxima en Alexia eten kapsalon in Rotterdam
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

Processie-Overdinkel-1-kl

BBB wil processies verbieden

gandr-collage (18)

Matan en Avinatan: De gruwelverhalen uit de tunnels van Hamas

anp151025149 1

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden

Loading