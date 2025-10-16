BBB wil processies verbieden

Je ziet ze nog wel in het zuiden van het land en zelfs in Amsterdam: processies. Op veel stations in Nederland wordt luidruchtig opgeroepen je tot Jezus te keren. En je ziet moslims die zich naar Mekka keren.

Wordt, als het aan BBB ligt, allemaal verboden.

De BBB heeft in expliciet gepleit voor een verbod op bidden in groepen op straat. Dit voorstel maakt deel uit van een bredere aanvulling op hun verkiezingsprogramma rondom het tegengaan van islamitisch extremisme en zichtbare religieuze uitingen in de openbare ruimte. Maar kennelijk is de BBB vergeten dat er - zeker in de provincie - nog aardig wat in het openbaar wordt gebeden. De Stille Omgang in Amsterdam zal verdwijnen en mogelijk ook de kerstbandjes van het Leger des Heils.

Vermoedelijk gaat BBB zeggen dat het verbod alleen geldt voor moslims. Maar je hoeft niet naar de Raad van State om te weten dat dat in strijd is met de Grondwet.

Essentie van het voorstel

BBB wil dat bidden in groepen op straat voortaan verboden wordt. Kandidaat Mona Keijzer omschrijft dit soort groepsgebeden als "een vorm van machtsvertoon", waarmee volgens BBB de openbare ruimte wordt geclaimd.​

Dit verbod komt bovenop het eerder voorgestelde verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals boerka’s; beide maatregelen zijn gericht op het tegengaan van islamitisch extremisme en "islamitisch legalisme".​

De partij wijst expliciet op het verschil met de PVV: BBB wil géén verbod op de Koran of sluiting van moskeeën, maar zet in op beperkingen van groepsgebeden en versterkte gebedsoproepen, met uitzondering op 'hoogtijdagen'.​

Achtergrond

Volgens Mona Keijzer is het verschijnsel van groepsgebeden op straat in Nederland nog klein, maar wil BBB “regeren is vooruitzien” en verdere normalisering van religieuze groepsactiviteiten in de openbare ruimte voorkomen.