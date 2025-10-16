ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BBB wil processies verbieden

Politiek
door Gerard Driehuis
donderdag, 16 oktober 2025 om 8:14
Processie-Overdinkel-1-kl
Je ziet ze nog wel in het zuiden van het land en zelfs in Amsterdam: processies. Op veel stations in Nederland wordt luidruchtig opgeroepen je tot Jezus te keren. En je ziet moslims die zich naar Mekka keren.
Wordt, als het aan BBB ligt, allemaal verboden.
De BBB heeft in expliciet gepleit voor een verbod op bidden in groepen op straat. Dit voorstel maakt deel uit van een bredere aanvulling op hun verkiezingsprogramma rondom het tegengaan van islamitisch extremisme en zichtbare religieuze uitingen in de openbare ruimte. Maar kennelijk is de BBB vergeten dat er - zeker in de provincie - nog aardig wat in het openbaar wordt gebeden. De Stille Omgang in Amsterdam zal verdwijnen en mogelijk ook de kerstbandjes van het Leger des Heils.
Vermoedelijk gaat BBB zeggen dat het verbod alleen geldt voor moslims. Maar je hoeft niet naar de Raad van State om te weten dat dat in strijd is met de Grondwet.
114102044_l
ANP-522570845
Essentie van het voorstel
  • BBB wil dat bidden in groepen op straat voortaan verboden wordt. Kandidaat Mona Keijzer omschrijft dit soort groepsgebeden als "een vorm van machtsvertoon", waarmee volgens BBB de openbare ruimte wordt geclaimd.
  • Dit verbod komt bovenop het eerder voorgestelde verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals boerka’s; beide maatregelen zijn gericht op het tegengaan van islamitisch extremisme en "islamitisch legalisme".
  • De partij wijst expliciet op het verschil met de PVV: BBB wil géén verbod op de Koran of sluiting van moskeeën, maar zet in op beperkingen van groepsgebeden en versterkte gebedsoproepen, met uitzondering op 'hoogtijdagen'.
Vermoedelijk gaat BBB zeggen dat het verbod alleen geldt voor moslims. Maar je hoeft niet naar de Raad van State om te weten dat dat in strijd is met de Grondwet.
Achtergrond
Volgens Mona Keijzer is het verschijnsel van groepsgebeden op straat in Nederland nog klein, maar wil BBB “regeren is vooruitzien” en verdere normalisering van religieuze groepsactiviteiten in de openbare ruimte voorkomen.
Deze maatregel maakt deel uit van de recent gepresenteerde plannen van BBB om de Nederlandse identiteit en openbare orde te beschermen in verkiezingsjaar 2025.

Lees ook

BBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbiedenBBB wil gezichtsbedekking en bidden op straat verbieden
Als je een betaalbare woning wil, stem dan niet op SGP, JA21 of BBBAls je een betaalbare woning wil, stem dan niet op SGP, JA21 of BBB
Dankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBBDankzij Yesilgoz: alle macht nu bij BBB
Mona Keijzer vreest dat er te weinig tijd is voor de huurbevriezingMona Keijzer vreest dat er te weinig tijd is voor de huurbevriezing
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-537342152

De verrassende leeftijd waarop je hersenen hun piek bereiken

ANP-539116170

Bontenbal bekent kleur: “Als je me het pistool op de borst zet…”

ANP-511716543 (1)

Wat er met je darmen gebeurt als je twee keer per week krachttraining doet

79868106_m

Zwakke plek in magnetisch veld van de aarde wordt steeds groter

anp151025148 1

Le Pen kan definitief geen president van Frankrijk worden

ANP-539196191

Trump chanteert Argentijnen: dreigt 20 miljard aan steun te schrappen als volk weigert op Milei te stemmen

Loading