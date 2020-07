Antwerpen kleurt dieprood: “Lokale lockdown enige oplossing”

In België zit de schrik er weer goed in. Het aantal coronabesmettingen loopt in recordtempo op. Vooral Antwerpen kleurt dieprood op de besmettingskaart. Vandaag komt de Belgische Veiligheidsraad vervroegd bij elkaar om te praten over nieuwe maatregelen.

Zo’n 55 procent van de besmettingen vindt plaats in Antwerpen. Een lokale lockdown lijkt de enige oplossing. “Niemand zal het graag horen, maar we moeten terug naar een situatie waarin mensen alleen nog buitenkomen om eten te kopen of om naar de arts te gaan,” zegt Dirk Devroey, professor huisartsengeneeskunde (VUB). Volgens de bekendste viroloog van het land, Marc van Ranst, is het echter al te laat voor enkel plaatselijke maatregelen. “Het schip heeft de haven al verlaten.”

Wat er gaat gebeuren is afwachten. Waarschijnlijk mogen de Belgen in elk geval minder mensen zien. Verder is er kans op een softe lockdown in Antwerpen met een beperkte sluiting van de horeca en een verbod op niet-essentiële verplaatsingen. Maar er zijn ook politici die neigen naar een strengere, landelijke aanpak.