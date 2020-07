Het eerste miljoen coronabesmettingen duurde 3 maanden. Het laatste miljoen 5 dagen

De coronapandemie breidt zich nog steeds uit. In de afgelopen vijf dagen kwamen er een miljoen besmettingen bij. Het brengt de teller wereldwijd op meer dan 15 miljoen gevallen.

Vorige week kwamen er gemiddeld dagelijks 227.000 besmettingen bij. Begin juli waren dat er nog 177.000 per dag. De toename versnelt dus nog steeds. Waar het drie maanden duurde om tot een miljoen besmettingen te komen, duurde het maar drie weken om van 10 naar 15 miljoen te gaan.

In april vlakte het aantal nieuwe besmettingen af na een strikte lockdown in de landen die in het begin van de pandemie het zwaarst werden getroffen. Landen als China, Italië en Spanje zagen de aantallen snel afnemen. Maar in bijvoorbeeld de VS, Brazilië, India en Rusland ging het juist helemaal mis.

Volgens cijfers van OurWorldinData, een non-profitorganisatie gelieerd aan Oxford University, komen er in elk land op de wereld nog nieuwe besmettingen voor. Zelfs in Nieuw-Zeeland dat al in een vroeg stadium coronavrij leek, zijn er de afgelopen week weer nieuwe besmettingen opgedoken afkomstig van mensen die het land binnenkwamen.

Maar momenteel zijn India, Zuid-Afrika en de VS de grootste broeihaarden. De VS is goed voor een kwart van de 15 miljoen officiële besmettingen wereldwijd. Samen met India en Zuid-Afrika is Amerika zelfs verantwoordelijk voor meer dan de helft van alle nieuwe besmettingen.