Hoogste aantal dagelijkse coronadoden in VS sinds mei

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 1592 nieuwe coronadoden geregistreerd. Het gaat om het hoogste aantal dodelijke slachtoffers in 2,5 maand. Dat blijkt uit gegevens van de Johns Hopkins Universiteit. Vandaag zal in de VS de grens van 150.000 doden worden gepasseerd. Ter vergelijking: de Amerikanen verloren 55.000 doden in Vietna

Het afgelopen etmaal zijn er meer dan 60.000 nieuwe besmettingen geconstateerd. In de VS zijn tot nu toe ruim 4,3 inwoners besmet geraakt. Bijna 150.000 Amerikanen zijn aan de gevolgen van het longvirus overleden.

De VS zijn wereldwijd het zwaarst getroffen door het coronavirus. Brazilië staat op de tweede plaats met bijna 2,5 miljoen infectiegevallen en bijna 89.000 doden.