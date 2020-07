“Als Nederland tweede lockdown wil voorkomen, ontkomt het niet aan mondkapjesplicht”

Nederland blijft eigenwijs volhouden dat mondkapjes in de openbare ruimte niet nodig zijn. Afstand houden is voldoende menen het RIVM en de regering. Maar de Belgische viroloog Marc van Ranst zegt dat we er niet aan ontkomen. “Tenzij je een complete lockdown wilt.”

De Belgische Jaap van Dissel vindt ons maar aanstellers. “We vragen mensen niet een steen van tien kilo om hun nek te dragen, het is maar een mondkapje,” zegt hij in het AD.

Bovendien denkt hij dat we weinig keus hebben. “Net als in België gaat de coronacurve in Nederland sinds 10 juli weer omhoog. Als het aantal besmettingen blijft stijgen, ontkomen jullie ook niet aan een mondkapjesverplichting. De andere maatregelen zijn uitgeput. Tenzij je een complete lockdown wilt, maar die wil natuurlijk niemand’’, zegt de hoogleraar virologie aan de KU Leuven.

De viroloog legt het nog één keer uit: “Een mondkapje beschermt niet degene die het draagt, maar anderen. Het zorgt ervoor dat het aantal druppeltjes dat in de lucht komt vermindert, en daarmee de vorming van het aantal aerosolen die virusdeeltjes bevatten.”

Hoe zit het dan met die schijnveiligheid? “In België zien we dat mensen met een mondkapje op evenveel afstand houden. En zeker, zieke mensen moeten thuisblijven. Maar er is ook bewijs dat mensen superverspreiders van het coronavirus kunnen zijn voordat ze ziekteverschijnselen hebben, of zonder dat ze die ooit krijgen.’’