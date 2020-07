WHO: Pandemie dipt niet in de zomer

Het coronavirus zou niet van de zomer houden en dan vanzelf verdwijnen. Hoopten we. Het blijkt niet zo te zijn. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt dat het virus ‘niet seizoensgebonden’ is. “Het is één grote golf die op en neer gaat.”

Dat vertelt woordvoerster Margaret Harris tijdens een virtuele persconferentie. Na de uitbraak in het voorjaar was er lange tijd de theorie dat de verspreiding van het virus in de zomer zou stoppen. “Hoewel ademhalingsvirussen in het verleden de neiging hadden om dit te doen, geldt dat niet voor dit virus. Daar moeten we ons bewust van zijn”, klinkt het. “Het is een virus dat van alle weersomstandigheden houdt.”

De WHO wijst erop dat Covid-19 momenteel hard huishoudt in gebieden waar het volop zomer is, zoals de VS. “Het zal één grote golf worden, die een beetje op en neer gaat. Om op dit moment te spreken van een eerste, tweede of derde golf klopt niet echt”, zei Harris. “Wat het virus vooral leuk vindt, is om van de ene persoon naar de andere te springen wanneer we in nauw contact komen. Laten we het die kans dus niet geven.”