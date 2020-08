Lichaam vermiste jongen op het strand van Monster gevonden

Het lichaam van de 15-jarige jongen die sinds vrijdagavond werd vermist vanaf strand De Zandmotor in Monster is zondagmorgen gevonden. Dat meldt de politie. De familie van de jongen uit Den Haag is geïnformeerd.

Wandelaars op het strand vlakbij De Zandmotor troffen het lichaam van de jongen aan. De tiener raakte vrijdagavond met twee vrienden rond 20.50 uur in moeilijkheden. Nadat een passant alarm had geslagen, konden twee van hen uit het water worden gehaald. Diezelfde avond werden meerdere reddingsboten en helikopters ingezet voor de zoektocht naar de jongen. Ook zaterdag is naar de vermiste tiener gezocht.

De Zandmotor is een grote kunstmatige zandbank voor de kust van Zuid-Holland, die door Rijkswaterstaat is aangelegd om op termijn het strand breder te maken en de duinengroei te bevorderen.