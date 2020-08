Tientallen betogers tegen coronaregels in Amsterdam, Enschede

Enkele tientallen mensen hebben zich zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Ook in Groningen en Enschede komen zondag demonstranten bijeen om te protesteren tegen de regels.

De actievoerders in Amsterdam hebben spandoeken en tekstborden bij zich met teksten als 'Voor vrijheid, tegen spoedwet', 'Overheid heeft schijt aan onze vrijheid' en 'Nieuw normaal, never nooit niet!'. De sfeer is gemoedelijk. Sommige betogers knuffelden elkaar bij het weerzien.

In Enschede kwamen volgens RTV Oost zo’n veertig mensen op de demonstratie af. Tijdens de actie spreken de demonstranten ook hun steun uit voor de boeren in Nederland. Die protesteerden onlangs nog bij Bilthoven, in de buurt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), omdat ze geen vertrouwen hebben in de stikstofmetingen van het RIVM en in het landbouwbeleid van het kabinet dat op die metingen is gebaseerd.