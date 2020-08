Iedereen wil voor de klas: veel meer aanmeldingen deeltijd pabo

Jarenlang was het vak van basisschoolleraar zeker bij mannen niet populair, want: weinig geld, weinig status. Die tijd lijkt voorbij. Het aantal aanmeldingen voor de deeltijd pabo is in een jaar tijd met 20 procent gestegen.

Het zijn vooral omscholers, die voor de opleiding kiezen, meldt de Vereniging Hogescholen, die de cijfers naar buiten bracht. Dit jaar meldde niet 2266 studenten zich aan voor de parttime studie, maar schreven 2744 mensen zich in.

In coronatijd is er meer waardering voor vitale beroepen. Ook is er angst bij mensen om door de recessie hun baan kwijt te raken. Het zijn redenen om juist nu voor het lerarenvak te kiezen, maar de opmars is al eerder ingezet. De afgelopen tijd was er veel media-aandacht en werd er in het middelbaar onderwijs een salarisstijging afgedwongen.

Voorzitter Maurice Limmen van de Vereniging Hogescholen is in elk geval heel tevreden. „We komen nog altijd duizenden leraren tekort,” zegt hij in de Telegraaf. ,,Om die reden hebben we het afgelopen jaar hard gewerkt om de pabo te flexibiliseren, zodat de studie ook te volgen is naast een drukke baan. We zijn blij dat dat zijn vruchten lijkt af te werpen.”