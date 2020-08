Drugs smokkelende kat ontsnapt uit gevangenis Sri Lanka

Een kat probeerde drugs en simkaarten naar binnen te smokkelen in de belangrijkste gevangenis van Sri Lanka, maar werd betrapt. Het lukte het dier echter om te ontsnappen.

Lokale politie en media melden dat een politieambtenaar zaterdag ontdekte dat de kat een zakje om zijn nek droeg met daarin bijna twee gram heroïne, twee simkaarten en een geheugenkaartje. Het dier werd gepakt, maar ontsnapte zondag uit de beruchte Welikada-gevangenis in de hoofdstad Colombo, schrijft de krant Aruna.

Sri Lanka kampt al jaren met een groot drugsprobleem. Het is zelfs niet de eerste keer dat een dier wordt opgepakt wegens smokkel. Vorige week nam de politie een adelaar in beslag die drugs moest verspreiden in een buitenwijk van Colombo.