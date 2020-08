Kwart meer scheidingen in België na lockdown: “Deze periode was de druppel”

Wekenlang op elkaars lip zitten met een wandeling door de buurt als spannendste uitje, de lockdown heeft menig relatie geen goed gedaan. Althans in België, daar lag het aantal echtscheidingen in de tweede helft van mei een kwart hoger dan normaal.

Eerst sterke afname

Tijdens de lockdown zelf – bij de zuiderburen duurde die van 18 maart tot 4 mei – zagen notarissen in eerste instantie een sterke afname van het aantal scheidingen. Logisch: het was veel lastiger om al het papierwerk te regelen. Notarissen sloten immers ook de deuren.

Maar daarna ging het rap. De Belgische Federatie van Notarissen weet te melden dat er in de tweede helft van mei een kwart meer scheidingsakten werden ondertekend dan in dezelfde periode een jaar eerder. In juni waren er nog eens een vijfde meer echtscheidingen en in juli besloten ruim 13 procent meer koppels hun huwelijk te beëindigen. Er is niet per se een reden om aan te nemen dat de situatie in Nederland heel anders is.

Oplopende spanningen

Notaris Bart van Opstal noemt twee verklaringen. “Eerst was er een inhaalbeweging, omdat het tijdens de lockdown moeilijk was om echtscheidingsaktes te ondertekenen,” zegt hij tegen VRT Nieuws. Maar daarnaast bleek de lockdown voor velen toch een te zware relatietest. “In veel gevallen is deze periode de druppel geweest die de emmer deed overlopen.”

“In huwelijken waar er voorheen al spanningen waren, zijn die tijdens de lockdown vaak verder opgelopen,” weet de notaris. “Velen hebben daarom besloten dat het zo niet verder kon, informeerden zich tijdens de lockdown over een echtscheiding en stapten na de lockdown naar de notaris om de scheiding te regelen.”

Weinig vechtscheidingen

Van Opstal verwacht dat de trend nog wel een tijdje doorzet, omdat al veel procedures in gang zijn gezet. De finale handtekening laat alleen nog even op zich wachten. Wat opvalt is dat er weinig vechtscheidingen zijn. “Men probeert ellenlange besprekingen, ruzies en procedures te vermijden en geeft er nu meer de voorkeur aan om de zaken snel, kordaat en concreet te regelen.”