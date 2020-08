Het is zover: aantal besmettingen in een week verdubbeld

Waarvoor werd gevreesd, is waarheid geworden: het aantal besmettingen is in een week tijd bijna verdubbeld. Er zijn afgelopen week 2588 mensen met corona bij gekomen. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als een week eerder. Ook het aantal ziekenhuisopnamen is bijna verdubbeld, van 23 naar 44, zo meldt het RIVM.

Donderdag om 19 uur geven premier Mark Rutte en Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge een persconferentie over de opgelopen besmettingen. De Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat ze ‘de algemene situatie zullen duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio’s en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen’.