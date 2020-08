Voor wie het vliegen niet kan missen: Boek een vlucht ‘nergens heen’

Normaal gesproken is vliegen toch het vervelendste onderdeel van je vakantie, maar niet in Taiwan. Daar kun je voor de lol een vlucht boeken ‘nergens heen’.

EVA Air, een van de grootste vliegmaatschappijen van Taiwan, biedt op 8 augustus (dan is het daar vaderdag) een speciale trip aan voor mensen die ‘het reizen heel erg missen’. Voor minder dan 200 dollar kun je een vlucht maken van ongeveer drie uur met de speciale Hello Kitty Dream jet. Het thema komt aan boord overal in terug. Maar dat is nog niet alles. De maaltijden zullen worden verzorgd door een sterrenkok.

Ondertussen maakt het vliegtuig een flinke ronde langs een paar eilanden en de grootste toeristische trekpleisters van Taiwan. “Al meer dan een half jaar ligt de internationale reisbranche stil. De behoefte van mensen om naar het buitenland te gaan wordt steeds sterker,” klinkt het in een nieuwsbericht op de website van EVA Air. “Om reizigers tegemoet te komen hebben we besloten om een ‘alternatieve reiservaring’ aan te bieden op vaderdag, 8 augustus. Als het helder is hebben passagiers een prachtig uitzicht op verschillende Taiwanese attracties.”

Gewoon een rondje vliegen zonder bestemming, erg milieu-vriendelijk is het niet. Als je dan toch eens ‘nergens heen’ wil, neem dan tenminste nog de trein.