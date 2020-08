Marechaussee: overlast door vliegtuigpassagiers neemt toe

Het aantal mensen dat zich misdraagt op een luchthaven of tijdens een vliegreis neemt flink toe. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Marechaussee (KMar) die door De Telegraaf zijn opgevraagd. Het gaat tot nu toe om 25 incidenten waarbij sprake is van geweld, negeren van aanwijzingen van vliegpersoneel, roken aan boord en het niet dragen van een mondkapje.

"Wij zien ook echt een forse stijging in asociale gedragingen", zegt KMar-woordvoerder Robert van Kapel tegen De Telegraaf. "Heel 2019 telden we 42 van dit soort incidenten, maar dat we nu al op 25 zitten met veel en veel minder reizigers gezien de coronapandemie zegt alles over de ernst van de situatie."

Volgens Van Kapel is het gedrag van een deel van de reizigers onacceptabel. "Te midden van gezinnen met kinderen en mensen met vliegangst misdragen sommige reizigers zich soms zodanig, dat dit diepe sporen achterlaat bij medereizigers."

"Ook komt het regelmatig voor dat we passagiers van boord moeten halen omdat ze niet willen voldoen aan het dragen van een mondkapje", zegt de woordvoerder. "Als passagiers de richtlijnen niet volgen, dan riskeren ze boetes van honderden euro’s. Het is erg teleurstellend dat sommige personen denken deze regels in de wind te kunnen slaan. Maar in deze tijd staat de gezondheid voorop."

Reisorganisaties zien ook een toename van het aantal incidenten. Een TUI-woordvoerder pleit voor maatregelen. "Een verplichte alcohol- en drugstest op luchthavens kan dit groeiende probleem van notoire lastpakken sterk verminderen." Hij wijst erop dat bemanningen passagiers die onder invloed zijn al kunnen weigeren bij het instappen. Cabinebond VNC zegt extra alert te zijn op het stiekem drinken van taxfree drank.