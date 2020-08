Aerosolen: ‘Scholen moeten ventilatiesystemen controleren’

Deskundigen adviseren scholen vanwege het coronavirus de ventilatiesystemen te controleren. Mechanische installaties hebben met het oog op de winter een extra check nodig om zeker te weten dat ze op volle kracht en volledig op frisse buitenlucht draaien. Als de ventilatie niet op orde is, moeten scholen zelfs minder leerlingen toelaten, stellen zij in het AD.

Zeker als leerlingen en docent veel praten, bijvoorbeeld als ze woordjes hardop oefenen, of zingen, komen er veel aerosolen in de lucht, zegt Daniel Bonn, hoogleraar natuurkunde aan de UvA. "Fluisteren zou beter zijn." Hij deed onderzoek naar de mate waarin de kleine druppeltjes in de lucht blijven hangen en maakt zich zorgen over de volledige opening van middelbare scholen. "Als er ergens veel mensen bij elkaar komen, is dat wel op een middelbare school. Jongeren worden misschien minder ziek, maar ze kunnen wel ouderen besmetten", verklaart Bonn.

BBA Binnenmilieu krijgt veel vragen van scholen over de juiste ventilatie. "Ze bellen ons, omdat ze niet van het RIVM horen wat ze met de ventilatie moeten doen", verklaart adviseur Tim Beuker. Hun advies: vooral veel ventileren. Als dat alleen via de ramen kan, vindt deze expert het verstandig een CO₂-meter te plaatsen. "Dan kunnen leerkrachten zelf in de gaten houden wanneer het raam open moet." Om het goed te doen moet minimaal een keer per uur verse lucht in een ruimte zijn, liefst zelfs drie keer per uur.