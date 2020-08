Michelle Obama lijdt aan “milde depressie”

Michelle Obama (56) lijdt aan een “milde depressie” vertelde ze in de tweede aflevering van haar podcast.

Obama vertelt dat ze ’s nachts wakker wordt “omdat ik me ergens zorgen om maak of omdat ik een zekere zwaarte voel”. “Ik besef dat ik af te rekenen heb met een vorm van milde depressie”, zegt ze. “Niet alleen door de quarantaine, maar ook door de raciale problemen en de reering. Als ik de hypocrisie zie, dag in dag uit, dat is ontmoedigend.”

“Ik ervaar emotionele bergen en dalen die iedereen waarschijnlijk heeft, een gevoel dat je jezelf niet bent, en soms… Ik heb me daar eens een week of zo aan overgegeven en ben toen eens niet zo streng geweest voor mezelf.”



Volgens Obama is het “uitputtend” om elke dag wakker te worden met nieuws over wat de regering-Trump wel of niet doet en hoe Afro-Amerikanen behandeld worden. “Het legt een gewicht op me dat ik al een hele tijd niet meer gevoeld heb in mijn leven”, zegt ze.