Bron: VN-vredeshandhaver kwam om het leven door Israëlisch vuur

BEIROET (ANP/AFP/RTR) - De Indonesische vredeshandhaver van de VN-vredesmacht in Libanon (UNIFIL) die zondagavond om het leven kwam in het zuiden van het land, werd gedood door Israëlisch vuur. Dat meldt een VN-veiligheidsbron aan persbureau AFP.

Een projectiel ontplofte zondag in de omgeving van Adshit al-Qusayr in het zuiden van Libanon. Er zou bewijs zijn gevonden dat dit projectiel afkomstig was van een Israëlische tank.

Maandag kwamen nog twee Indonesische blauwhelmen om het leven in het zuiden van Libanon. Eerste bevindingen wijzen daarbij naar een explosie langs de weg die hun konvooi trof. Volgens de veiligheidsbron werd die explosie mogelijk veroorzaakt door een mijn.

Spoedvergadering

De VN-Veiligheidsraad hield dinsdag een spoedvergadering vanwege de dood van de vredeshandhavers, op verzoek van Frankrijk. Tien Europese landen, waaronder Nederland, hebben alle partijen opgeroepen de veiligheid van de VN-vredesmacht in Libanon te waarborgen, in overeenstemming met het internationaal recht.

VN-chef António Guterres veroordeelde de dood van de vredeshandhavers ten zeerste en zei dat dergelijke aanvallen "ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht zijn... en mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden."

'Verantwoording'

"Er zal verantwoording moeten worden afgelegd," voegde hij eraan toe in een schriftelijke verklaring.

Er zijn al tientallen jaren vredeshandhavers aanwezig in Zuid-Libanon. De UNIFIL-missie werd opgericht in 1978, ten tijde van de Libanese burgeroorlog.

Israël voert sinds het begin van de maand grootschalige aanvallen uit op Libanon, naar eigen zeggen tegen Hezbollah. De Libanese beweging mengde zich in de Israëlisch-Amerikaanse oorlog tegen Iran nadat de opperste leider Ali Khamenei werd gedood.