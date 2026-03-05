200 tips binnen na tonen hologram verkrachtingszaak Bilthoven

BILTHOVEN (ANP) - De politie heeft zo'n tweehonderd tips binnengekregen na het tonen van een hologram van een verdachte in een verkrachtingszaak in Bilthoven uit 2009. "Voor wie nog twijfelt: we hebben DNA van de verkrachter, dus zo kunnen we vaststellen of het om de dader gaat", roept de politie mogelijke andere tipgevers andermaal op.

Het 3D-beeld was maandag te zien in het centrum van Bilthoven. Het hologram is gemaakt op basis van de herinnering van het slachtoffer, een destijds 15-jarig meisje dat werd verkracht in het Panbos bij Bilthoven. In de zaak is een beloning van 10.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De politie besteedde deze week ook nog aandacht aan de zaak in tv-programma Opsporing Verzocht en het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht.