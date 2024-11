20.000 bezoekers verwacht bij intocht Sinterklaas in Vianen

VIANEN (ANP) - De gemeente Vijfheerenlanden verwacht dat zaterdag zo'n 20.000 mensen naar de landelijke intocht van Sinterklaas in Vianen komen kijken. "Het hangt een beetje af van het weer, maar dat is het aantal waarmee we rekening houden", laat een woordvoerster van de Utrechtse gemeente weten.

In de gemeente Vijfheerenlanden, die dit jaar vijf jaar bestaat, wonen meer dan 61.000 mensen, van wie bijna 17.000 in Vianen. Sinterklaas komt rond het middaguur aan in de Passantenhaven in de vestingstad, waar hij wordt ontvangen door burgemeester Sjors Fröhlich. Daarna loopt de goedheiligman met zijn pieten door de binnenstad, waar hij onder meer kijkt naar een optreden van een dansschool en een trampolineoefening.

Vooralsnog zijn bij de gemeente geen grote demonstraties aangemeld. Er staat volgens de woordvoerster van de gemeente alleen een klein protest gepland, over een lokaal en persoonlijk thema. De twee betrokkenen hebben al eerder een soortgelijke demonstratie gehouden in Vijfheerenlanden. "We hebben nu in ieder geval geen signalen van grootscheepse demonstraties over landelijke thema's", laat de woordvoerster weten.