Wilders wil voorlopig niet praten met islamitische gemeenschap

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders is niet bereid met de islamitische gemeenschap te praten over de onrust en het geweld in Amsterdam. SP-voorman Jimmy Dijk vroeg hem om mensen met een migratieachtergrond die zich door de spanningen in de knel voelen de hand te reiken, maar dat weigert Wilders. "Eerst zal er hard moeten worden opgetreden tegen het tuig, daarna kunnen we met elkaar in gesprek gaan", zei hij in het Tweede Kamerdebat over de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters.

"Het zou echt helpen" als juist iemand als Wilders islamitische Nederlanders zegt: "wij zijn er ook voor jullie", opperde Dijk. De PVV-leider zou volgens de SP-leider met die gemeenschap in gesprek moeten gaan in plaats van te klagen dat die zich stilhoudt over het geweld.

Wilders piekert daar voorlopig niet over. Dat doet hij "niet eerder" dan zodra er "keihard is opgetreden tegen het tuig dat verantwoordelijk is voor de Jodenjacht".

Dat kan prima tegelijkertijd, dus "het is totaal onnodig om te wachten", hield Dijk Wilders voor. Die ging daar niet op in.