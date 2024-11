John Krasinski gekroond tot meest sexy man op aarde

Acteur en filmregisseur John Krasinski (45) is door het tijdschrift People uitgeroepen tot de meest sexy man op aarde. Hiermee volgt hij Patrick Dempsey (58) op, die vorig jaar de felbegeerde titel wist te bemachtigen.

"Ik had geen enkele gedachte, behalve misschien dat ik in de maling werd genomen", aldus de Amerikaanse hunk, bekend van de mockumentary sitcom The Office US en de horrorfilm A Quiet Place.

Voor Krasinski kwam de benoeming als een volslagen verrassing, vertelt hij in het bijbehorende interview. "Ik stond meteen perplex, eigenlijk", zegt hij over het moment dat hij het vernam. "Ik had geen enkele gedachte, behalve misschien dat ik in de maling werd genomen. Je wordt niet wakker met de gedachte: zou dit de dag zijn dat ik hoor dat ik de Sexiest Man Alive ben? En toch was dit de dag dat jullie het deden. Jullie hebben de lat echt hoog gelegd voor mij."

Krasinski, die al veertien jaar samen is met collega-actrice Emily Blunt, vertelt dat zijn vrouw enorm enthousiast reageerde op het nieuws. “We hebben gelachen toen ik het haar vertelde”, vertelt hij.

Het People-tijdschrift kiest al sinds 1985 jaarlijks de Sexiest Man Alive, en meestal is een acteur de gelukkige. Eerdere winnaars waren onder meer Michael B. Jordan, Paul Rudd en Chris Evans.