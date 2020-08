Zorgen om tweede golf: “Het gaat veel sneller en heftiger dan verwacht”

Het coronavirus laait weer op. Dat gebeurt eerder en heftiger dan verwacht, zegt de inmiddels beroemde arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Hij was een van de eersten die begin maart aan de bel trok over het virus.

In Trouw uit hij zijn zorg over de nieuwe opleving van Covid-19. “We hebben nu een redelijk zicht, al is het niet volledig. Het is duidelijk dat het niet goed gaat. Je kon een toename verwachten, gezien de versoepelingen. Maar het gaat veel sneller en heftiger dan we verwacht hadden.”

Feestjes

Kluytmans legt uit: “Het virus verspreidt zich nu vooral binnen gezinnen en op feestjes en barbecues. Uit de contactonderzoeken blijkt dat mensen met klachten nog te vaak naar feestjes gaan. Dat is vaak niet meer dan een flinke snotneus, maar daarmee kun je anderen besmetten. Als je ziek bent, blijf thuis en laat je testen! Veel jongeren zijn zich niet bewust van wat er nu gebeurt. Soms wordt gezegd: als jonge mensen onderling feesten, kan dat geen kwaad. Maar die jongeren hebben ouders en grootouders. Je zou ouderen volledig moeten afzonderen om hen te beschermen. Dat is niet de samenleving die we willen.”

De arts maakt zich zorgen over ‘wat we van vakantie mee terugbrengen’. “Ik wist niet dat er nog zoveel vluchten uit risicolanden kwamen op dit moment.”

Najaar

Ook vreest Kluytmans voor het najaar. “Dat het virus nu in de zomer al zo snel opleeft, maakt dat ik me wel zorgen maak over komend najaar, wanneer het virus waarschijnlijk efficiënter wordt. Er is geen reden voor paniek, maar wel om gewoon met zijn allen de discipline op te brengen om ons aan die anderhalve meter te houden.”

Uiteindelijk is het zaak om de winter goed door te komen, denkt Kluytmans. “Het is geen gegeven, maar ik heb wel een gerechtvaardigd vertrouwen dat er volgend jaar een vaccin is. Als het daarmee lukt om het aantal mensen dat ernstig ziek wordt met 50 procent terug te dringen en we tegelijkertijd de behandeling verbeteren, dan heb je een hanteerbare situatie.”