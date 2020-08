Video toont hoe kind na 24 uur levend onder puin vandaan wordt gehaald in Beiroet

Na meer dan 24 uur na de enorme explosie in Beiroet hebben reddingswerkers een jong meisje levend onder het puin vandaan weten te halen. Videobeelden tonen hoe het kind vast zat onder de brokstukken en ternauwernood kon worden gered.

In de video is te zien hoe een zaklamp van de reddingswerkers op het donkere haar schijnt van het meisje. Het meisje zwaait met haar hand en huilt. Ze zit vast in het puin van een ingestort gebouw in de Libanese hoofdstad. De reddingswerkers zijn dankbaar dat ze het kind konden redden. Het is onduidelijk of ze ernstig gewond is.

Er komen meer verhalen naar boven van wonderbaarlijke reddingen. Zo was er een havenarbeider die door de gigantische knal de zee in werd geblazen. Hij werd dertig uur later levend teruggevonden.

Dinsdag ontplofte in een graanloods in de haven van Beiroet 2750 ton ammoniumnitraat. Daarbij kwamen zeker 145 mensen om het leven en vielen meer dan 5000 gewonden. De schade aan de stad loopt in de miljarden dollars.

(Beelden kunnen schokkend zijn)