Het kan wél: Dokkumse vriendengroep raakt besmet in de buitenlucht

In Dokkum zijn veertien jongeren besmet geraakt met het coronavirus. Dat gebeurde hoogstwaarschijnlijk op een terras. Het betekent dat je het virus dus wél vrij gemakkelijk kunt oplopen in de buitenlucht.

Uit bron- en contactonderzoek van de GGD Friesland blijkt dat één jongere eerder deze maand besmet raakte op een klein huisfeestje, waar minder dan tien mensen waren. Deze persoon verspreidde het virus vervolgens onder de rest van de vriendengroep, die bestaat uit 20 tot 30-jarigen.

De GGD weet niet precies hoe het virus zich verspreidde. “We kunnen alleen constateren dat er onvoldoende afstand werd gehouden en dat de meeste besmettingen op het terras hebben plaatsgevonden”, zegt een woordvoerder tegen de Volkskrant. “Een typisch voorbeeld van: met klachten toch maar de straat en het terras opgaan. De regels zijn duidelijk genegeerd.”

“In de buitenwereld leeft de veronderstelling dat het virus in de buitenlucht minder besmettelijk is, maar dit cluster toont het tegendeel aan,” aldus nog de woordvoerder.

Het blijft onduidelijk hoe besmettelijk het virus buiten precies is. Wetenschappers in Hongkong concludeerden eerder nog dat slechts één van ruim 7.000 onderzochte besmettingen buiten plaatsvond. De rest was allemaal binnen in ruimtes waar mensen langdurig samen waren, zoals in het openbaar vervoer of in horeca-gelegenheden.