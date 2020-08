29e hittegolf kan in boeken van het KNMI

Nederland beleeft de 29e hittegolf sinds het begin van de weermetingen door het KNMI in 1901. Omstreeks 10.00 uur zondagochtend bereikte het kwik in De Bilt de noodzakelijke temperatuur van 25 graden, zo meldt Weeronline.

Van een officiële hittegolf is sprake als het in De Bilt minstens vijf dagen achtereen 25 graden of meer wordt en het drie dagen keer tropisch warm is geweest met maxima van 30 graden of meer.

De laatste keten van bijzonder warme dagen dateert van vorig jaar, in de periode van 23 augustus tot en met 28 augustus 2019. Deze hittegolf duurde zes dagen, waarvan er drie als tropisch te boek staan.