Horecagast moet contactgegevens achterlaten

Met ingang van deze week moeten horecagasten bij aankomst in een café of restaurant hun contactgegevens achterlaten. Ook wordt reserveren weer verplicht voor een bezoek aan restaurant of terras. Die maatregelen werden vorige week door premier Mark Rutte aangekondigd tijdens een persconferentie en moeten het makkelijker maken om contactonderzoek uit te voeren na een lokale corona-uitbraak.

Klanten zijn overigens niet verplicht om hun contactgegevens af te staan. Wel kan de horecaondernemer mensen weigeren die niet mee willen werken.

De maatregelen kwamen onverwacht en roepen vragen op over privacy. Zo liet branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) weten dat verplicht achterlaten niet mag volgens de privacyregels. Directeur Dirk Beljaarts zei nog nadere informatie van het kabinet te verwachten over hoe de registratie moet gaan werken.

De sector vindt overigens ook dat de aandacht weer teveel op de horeca ligt. Zo wordt erop gewezen dat de overheid de afgelopen tijd juist zegt dat familiefeestjes de belangrijkste besmettingshaarden zijn.