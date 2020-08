Deel coalitie wil actie van minister Blok tegen Wit-Rusland

Coalitiepartijen D66, CDA en ChristenUnie roepen minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op om de verkiezingen in Wit-Rusland niet te erkennen "indien de onregelmatigheden erg groot zijn". Ook moeten er sancties komen tegen het land, en moeten leiders van de veiligheidsdienst een inreisverbod voor de EU krijgen als het geweld tegen de demonstranten langer doorgaat, schrijven de partijen.

Minister Blok heeft nog niet op de oproep gereageerd.

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko, die het land sinds 1994 op autoritaire wijze regeert, kreeg volgens de officiële telling 80 procent van de stemmen. Duizenden Wit-Russen zijn al de straat opgegaan om te demonstreren tegen de in hun ogen oneerlijke verkiezingsuitslag. De protesten worden gewelddadig onderdrukt door de politie.

Polen riep maandag op tot een buitengewone top van de Europese Unie over de situatie in Wit-Rusland. Ook EU-voorzitters Ursula von der Leyen en Charles Michel hekelen het geweld tegen demonstranten en roepen het autocratische regime in Minsk op om fundamentele rechten en vrijheden te respecteren.

Er waren geen buitenlandse controleurs toegelaten om erop toe te zien dat de verkiezingen in het land, ook wel 'de laatste dictatuur van Europa genoemd', eerlijk verliepen. De oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja, die volgens de officiële telling 9,9 procent van de stemmen haalde, weigert de uitslag te erkennen omdat de verkiezingen volgens haar massaal gemanipuleerd waren.

Hoewel de website van de officiële kiescommissie niet beschikbaar was, maakten lokale commissies bekend dat Loekasjenko een forse nederlaag had geleden. Buitenlandse onderzoekers suggereren dat 70 procent voor Tichanovskaja en 10 procent voor Loekasjenko dichter bij de werkelijkheid is.