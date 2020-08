Experts: Dit moet er veranderen aan de coronamaatregelen

Het ministerie van Volksgezondheid gaat kritisch terugkijken op de lockdownmaatregelen van de afgelopen maanden: Wat moet er anders? En hoe voorkomen we een tweede golf in het najaar? Daartoe is een groot aantal deskundigen uitgenodigd voor zogenoemde experttafels.

Ter voorbereiding hebben zij een schriftelijke bijdrage aangeleverd, die de NOS in handen kreeg. Dit zijn de belangrijkste adviezen: