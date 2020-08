Mogelijk heeft 6 procent van Britten corona gehad

Zo’n 3,4 miljoen inwoners van het Verenigd Koninkrijk zouden het coronavirus hebben gehad. Dat komt neer op ongeveer 6 procent van de bevolking.

De cijfers zijn gebaseerd op testresultaten van 100.000 deelnemers verspreid over de 314 lokale zorgautoriteiten van het land. “Het geeft ons de meest robuuste schatting tot nu toe van het aantal mensen dat tijdens de eerste golf is besmet,” zegt professor Graham Cooke van het Imperial College London. “Het is bij lange na niet genoeg om te profiteren van groepsimmuniteit.”

Het aantal van 3,4 miljoen ligt vele malen hoger dan het officiële aantal besmettingen van ruim 315.000. De geografische verschillen zijn groot. Waar in Londen vermoedelijk 13 procent besmet is geweest, ligt dat percentage in het zuidwesten van het land op 3 procent.