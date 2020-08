Beleggingsfraudeurs gebruiken een ‘sukkellijst’, van makkelijke slachtoffers

Wie in het verleden zich heeft laten oplichten met een dubieus beleggingsproduct heeft een dikke kans terecht te zijn gekomen op de ‘sukkellijst’. Dat is de lijst die beleggingsfraudeurs koesteren, omdat daar mogelijke nieuwe slachtoffers op staan. Dat meldt De Volkskrant. De sukkellijst werd gevonden tijdens een onderzoek van het Openbaar Ministerie, de politie en de fiscale opsporingsdienst FIOD naar zogenoemde boilerroomfraude.

‘Uw naam staat ook op deze lijst’. Donderdag kregen 2.500 Nederlanders van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een brief in de bus met deze mededeling in vetgedrukte letters.

Sukkellijsten zijn goud waard voor oplichters. Soms gaat het om mensen die zich bij een legitiem bedrijf een keer hebben aangemeld voor informatie over beleggen – en werd hun informatie gestolen met een hack. En soms gaat het om een lijst van mensen die al eerder vatbaar waren voor oplichting – en verkochten de oplichters de namen van die ‘sukkels’ door aan collega-fraudeurs.