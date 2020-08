Donald Trumps jongere broer Robert overleden

De jongere broer van Donald Trump is zaterdag overleden. Dat heeft de Amerikaanse president in een verklaring meegedeeld. De 72-jarige Robert Trump overleed een dag nadat zijn broer Donald hem een bezoek bracht in het ziekenhuis in New York.

"Met pijn in mijn hart deel ik mee dat mijn geweldige broer Robert vanavond vredig is overleden. Hij was niet alleen mijn broer, hij was ook mijn beste vriend. Hij zal enorm gemist worden, maar we zullen elkaar weer zien. Zijn herinnering zal voor altijd in mijn hart voortleven. Robert, ik hou van je. Rust in vrede", luidt de verklaring van de president.

Amerikaanse media berichtten eerder deze week dat Robert "erg ziek" was. Het is echter onduidelijk waar hij precies aan leed. Volgens omroep ABC heeft hij in juni ruim een week op de intensive care gelegen.