Michelle Obama haalt uit naar Trump op Democratische Conventie

De voormalige first lady Michelle Obama heeft tijdens de eerste dag van de Nationale Democratische Conventie uitgehaald naar president Donald Trump. Volgens de vrouw van oud-president Barack Obama toont Trump een "gebrek aan empathie" en is hij "de verkeerde president" voor Amerika.

"Het groeit hem boven het hoofd", aldus Obama die maandag als laatste aan het woord kwam van een hele trits aan prominente Democraten, maar ook dissidente Republikeinen, die in video-opnames hun steun uitspraken voor Joe Biden die later deze week officieel wordt aangewezen als presidentskandidaat. "Telkens als we naar dit Witte Huis kijken voor een beetje leiderschap of troost of enige schijn van standvastigheid, krijgen we in plaats daarvan chaos, verdeeldheid en een totaal en volkomen gebrek aan empathie", zei Obama die in haar toespraak opmerkelijk hard uithaalde naar de zittende president.

Maandag werd verder stilgestaan bij zwarte Amerikanen die het slachtoffer zijn geworden van het politiegeweld in Amerika. Daarvoor werd een moment van stilte aangekondigd door Philonise Floyd, de broer van George Floyd wiens dood in mei voor massale protesten zorgde.

Ook de bekende senator van Vermont, Bernie Sanders, kwam maandag aan het woord. "Als reactie op de ongekende reeks aan crises waarmee we worden geconfronteerd, hebben we een ongekende respons nodig - een beweging, als nooit tevoren, van mensen die bereid zijn op te staan ​​en te vechten voor democratie en fatsoen", aldus Sanders die de komende verkiezingen de belangrijkste uit de Amerikaanse geschiedenis noemt. "Deze verkiezing gaat over het behoud van onze democratie." De linkse senator was de belangrijkste uitdager van Biden voor de Democratische nominatie.

De conventie wordt vanwege het coronavirus grotendeels online gehouden en is te zien op de grote televisiezenders van Amerika. De Democraten zouden eigenlijk in juli bijeenkomen, maar de conventie werd al snel na de uitbraak van het longvirus in de VS verplaatst naar augustus. De organisatie hoopte dat er dan meer mensen aanwezig konden zijn.

Bidens beoogde vicepresident Kamala Harris komt woensdag aan het woord en Biden zal donderdag nadat hij officieel is genomineerd als Democratische presidentskandidaat een toespraak houden.