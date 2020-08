Joe Biden officieel genomineerd als presidentskandidaat

De Democratische Partij heeft Joe Biden officieel als presidentskandidaat genomineerd. Dat werd in de nacht van dinsdag op woensdag bekend tijdens de tweede dag van de Democratische Nationale Conventie die vier dagen duurt. Op de tweede dag van de conventie sprak onder andere Bill Clinton. Volgens de oud-president loopt Donald Trump weg voor zijn verantwoordelijkheden als president. Dat zei hij in een videobericht waarin hij zijn steun betuigde aan de 77-jarige Biden, de bij de aankomende verkiezingen in november het moet opnemen tegen Trump. Clinton zei dat Trump niet in staat is het land te leiden en dat tijdens "een echte crisis" zijn leiderschap "als een kaartenhuis instort". Volgens de oud-president zal één ding bij Trump nooit veranderen: "Zijn vastberadenheid om verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld af te schuiven." Biden is in de ogen van Clinton daarin het tegenovergestelde. Zo noemt hij hem nuchter en "een man met een missie om verantwoordelijkheid te nemen, niet de schuld af te schuiven, zich te concentreren, niet af te leiden, te verbinden, niet verdelen".