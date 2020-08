Waarom we tóch heel voorzichtig moeten zijn, ook al staan de ic’s leeg

Het aantal coronabesmettingen loopt op dus moeten we weer terug ons hok in en liefst voordat de ic’s vollopen. Alleen veel mensen hebben daar geen zin meer in, zeker omdat het aantal ziekenhuisopnames zo beperkt blijft. Paniek om niets? Zeker niet, leggen twee belangrijke wetenschappers uit in het AD.

Het is rustig op de meeste ic’s. “Dat komt doordat het vooral jonge mensen zijn die het virus oplopen op onder meer feestjes en partijen,” vertellen arts-microbioloog Marc Bonten van UMC Utrecht en viroloog Ab Osterhaus nog maar eens geduldig.

Het is volgens hen een kwestie van tijd tot ook ouderen weer besmet raken. “Jongeren hebben immers veel contact met oudere generaties, zeker de groep tot twintig jaar die vaak nog thuis woont,” stelt Osterhaus. Ook Bonten is ervan overtuigd dat het aantal ziekenhuisopnames gaat oplopen als de toename van het aantal besmettingen doorzet.

Tegelijkertijd laat Bonten weten dat corona echt niet zoveel beter te behandelen is dan aan het begin van de crisis. “Eigenlijk hebben we afgelopen maanden vooral geleerd wat niet werkt.” Voorzichtigheid is dus geboden.

Osterhaus benadrukt dat we alles op alles moeten zetten om een tweede golf te voorkomen. “Waren het eerst kleine lokale uitbraken zoals in Hillegom en Goes, nu waaiert het veel meer uit. We weten verder dat het virus zich onder kinderen net zo hard verspreidt als onder volwassenen. Het is moeilijk om te dweilen met de kraan open.”