Trump weigert afstand te nemen van ultrarechtse complotdenkers

De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag geweigerd om zich kritisch uit te laten over de extreemrechtse complotdenkersgroep QAnon. "Ik heb begrepen dat ze me erg mogen, wat ik waardeer", zei Trump in een persconferentie woensdag. "Ik heb gehoord dat het mensen zijn die van ons land houden."

Volgens Trump is de groeiende aanhang van de groep van complotdenkers het gevolg van het beleid van de Democraten in steden als New York en Portland. De QAnon-aanhangers geloven dat de wereld wordt gerund door een kring van satanisten die het op Trump hebben voorzien en ondertussen een pedofielennetwerk onderhouden.

QAnon begon als een randfenomeen, maar de beweging krijgt de laatste tijd voet aan de grond binnen de Republikeinse partij. Marjorie Taylor Greene, een aanhanger van de complottheorie, werd recentelijk gekozen als Republikeinse kandidaat in de staat Georgia voor het Huis van Afgevaardigden in het Amerikaanse parlement. Trump noemde haar een toekomstige ster.

"Ik heb begrepen dat het in populariteit groeit", zei Trump over QAnon. Geconfronteerd met de denkbeelden van de aanhangers zei Trump van niets te weten.

De weigering van de president om zich van QAnon te distantiëren kwam hem op kritiek uit eigen partij te staan. De voormalige gouverneur van Florida en tegenstander van Trump in de Republikeinse voorverkiezingen van 2016 Jeb Bush zei op Twitter dat Trump afstand had moeten nemen van de beweging, en noemde de QAnon-volgelingen "gekken" en "racisten".