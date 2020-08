Zweden registreert hoogste dodental in 150 jaar

Er zijn in 150 jaar tijd nog nooit zoveel Zweden in zes maanden overleden als in de eerste helft van 2020. Dat heeft het statistiekbureau van het land gisteren bekend gemaakt.

In Zweden, dat veel kritiek kreeg, omdat het niet in lockdown ging vanwege Covid-19, zijn 5.800 mensen overleden aan het coronavirus. Het sterftepercentage is er veel hoger dan in andere Scandinavische landen, maar lager dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

In totaal zijn er in de eerste zes maanden van het jaar 51.405 Zweden overleden. Dat is het hoogste aantal sterfgevallen sinds 1869, toen er 55.431 mensen stierven, gedeeltelijk door hongersnood. Toen waren er wel maar iets meer dan 4 miljoen Zweden, terwijl het er nu ruim 10 miljoen zijn.

Door Covid-19 ligt het sterftepercentage 10 procent hoger dan gemiddeld in de afgelopen 5 jaar. In april lag het dodental 40 procent hoger dan gemiddeld. De andere Scandinavische landen laten heel andere cijfers zien. Zo waren er in Noorwegen, dat ongeveer half zoveel inwoners heeft, maar 260 coronadoden.

Presteert Zweden dan economisch zoveel beter doordat bedrijven, scholen en horeca open bleven? Ook dat valt tegen. Hoewel buurland Finland wel in lockdown ging, kromp de economie er de afgelopen 3 maanden maar met 5 procent tegenover 8,6 procent in Zweden.