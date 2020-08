Bijna 3 op de 10 Nederlanders denkt immuun te zijn voor coronavirus

Bijna drie op de tien Nederlanders denkt dat ze het coronavirus niet zullen krijgen. Ze geloven dat ze al immuun zijn.

Dat blijkt uit een enquête van het AD onder meer dan duizend mensen. Een kwart van de ondervraagden denkt het virus al te hebben gehad. Experts noemen dat zorgwekkend nieuws. “De immuniteit tegen corona is onder de Nederlandse bevolking maximaal 10 procent”, zegt immunoloog Ger Rijkers in de krant. Uit de meest recente studie van bloedbank Sanquin blijkt zelfs dat maar 5,5 procent van de Nederlanders antistoffen heeft.

Vooral mensen tussen de 35 en 54 denken dat ze niet meer besmet zullen raken en met name jongeren geloven dat ze het virus al hebben gehad. Van de andere kant is bijna de helft van de ondervraagden wél bang dat in hun omgeving iemand ernstig ziek wordt of overlijdt aan het coronavirus.

Rijkers is bezorgd. “Het risico is dat deze mensen zich niet houden aan de maatregelen die besmettingen moeten voorkomen. Het zijn allemaal extra individuen die het virus kunnen verspreiden.”