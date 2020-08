Aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland veert weer op

In Duitsland is in het laatste etmaal bij nog eens 1278 personen een besmetting met het nieuwe coronavirus vastgesteld, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is er weer sprake van een flinke stijging ten opzichte van zondag (+782) en maandag (+711).

Wel ligt het aantal nieuwe besmettingen flink lager dan op zaterdag. Toen meldde het RKI met 2034 nieuwe besmettingen het hoogste aantal sinds april. In de weekenden vallen de cijfers doorgaans lager uit omdat nieuwe besmettingen minder vaak direct worden doorgegeven.

In totaal is het coronavirus bij 234.853 mensen in Duitsland vastgesteld. Omdat er in de afgelopen 24 uur nog eens vijf coronadoden te betreuren waren, komt het totale Duitse dodental op 9277.