Franse minister verdedigt recht op topless zonnebaden

Gérald Darmanin, de nieuwe minister van binnenlandse zaken van Frankrijk, vindt dat vrouwen in Frankrijk topless moeten kunnen zonnen, als ze dat willen. Een paar jaar geleden was dat vanzelfsprekend, maar ook in Frankrijk slaat de Nieuwe Preutsheid toe.

Er was vorige week in vervelende gebeurtenis in Sainte-Marie-la-Mer. Een gezin ergerde zich aan drie vrouwen met blote borsten en haalde de gendarmerie er bij. Die vroeg de dames zich decenter te kleden.

Dat sloeg nergens op want er is geen wet die verbiedt om topless te zonnen. De minister neemt het op voor de vrijheid om aan en uit te doen wat je wilt op de Franse stranden.