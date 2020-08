Grapperhaus spreekt kritiek op bruiloft tegen: “Ik hield me aan de regels”

Op de bruiloft van minister Ferd Grapperhaus afgelopen weekeinde zijn "voortdurend" de coronamaatregelen in de gaten gehouden. Dat zei Grapperhaus donderdag, nadat beelden waren opgedoken van het huwelijk waarop mensen dicht op elkaar stonden. Grapperhaus zei het "niet 100 procent" te kunnen garanderen dat de regels constant in acht zijn genomen, maar was naar eigen zeggen "de helft van de dag bezig om te kijken of het wel goed ging".

Vanwege de coronacrisis was de dag kleinschaliger dan gepland, aldus Grapperhaus. "Het was een kleine setting met gezinnen en hele goede vrienden." Op de beelden is het gezelschap op het bordes te zien, waarbij mensen geen 1,5 afstand van elkaar houden.

Maar volgens Grapperhaus werden op die plek mensen die samen een huishouden vormen bij elkaar gezet. "Tuurlijk, soms loopt het dan even door elkaar. Maar we hebben telkens gezegd: mensen, let op de regels."