Passagier uit vliegtuig gehaald na positieve coronatest

Een passagier kreeg, terwijl hij al op de luchthaven in Londen was, een positieve uitslag van zijn coronatest binnen. Toch stapte hij in het vliegtuig naar Pisa. Agenten in witte pakken haalden hem vlak voor het opstijgen van boord.

De man wilde samen met iemand anders met Ryanair van Londen Stansted naar het Italiaanse Pisa vliegen. Hij had al symptomen en vlak voor vertrek bleek zijn test dus positief, zo las hij in een sms. Het is dan ten strengste verboden om aan boord van een vliegtuig te stappen. Samen met zijn medereiziger werd hij dan ook op het laatste nippertje uit het toestel gehaald.

Het leidde wel tot veel tumult aan boord en een vertraging van 1 uur en 40 minuten, omdat de stoelen en het ruim moesten worden ontsmet. Ryanair meldt nog dat iedereen een mondkapje op had en dat de besmette passagier niet langer dan 10 minuten in het vliegtuig is geweest. De kans op besmetting is dus niet groot geweest.

Op social media circuleren beelden van het incident.